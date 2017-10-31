Шамперт пропустит от 5 до 7 дней

Защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт выбыл из строя на 5-7 дней, сообщает пресс-служба клуба из Огайо. Баскетболист испытывает боли в правом колене, обследование показало, что в коленном суставе нет каких-либо структурных повреждений. Тем не менее защитник вынужден будет оставаться вне игры.

Новая информация о состоянии здоровья Шамперта появится на следующей неделе. В нынешнем регулярном чемпионате в его активе 6 поединков, в которых он набирал 6 очков, собирал 2,8 подбора и совершал 1 передачу.