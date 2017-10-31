Данк Клайберна и блок-шот Удано — в лучших моментах 4-го тура Единой лиги ВТБ

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube представил ролик, посвящённый лучшим моментам четвёртой игровой недели.

На третьем месте рейтинга — игроки ЦСКА Нандо де Коло и Уилл Клайберн, оформившие красивый аллей-уп в матче с ВЭФ. Второе место — у форварда «Астаны» Ике Удано, поставившего эффектный блок-шот в матче с «Химками». Лучший момент недели — данк форварда «Нижнего Новгорода» Петра Губанова в кольцо «Локомотива-Кубань».

Топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.