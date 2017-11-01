Швед: те предложения из США которые поступили, я почти не рассматривал

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что не жалеет о принятом решении остаться в подмосковном клубе. По словам игрока, в НБА он может вернуться лишь получив по-настоящему хорошее предложение.

«Не могу сказать, что скучаю по США. Там было хорошо, но и в России мне хорошо, надо позитивно ко всему относиться. Когда в НБА началась череда со сменой команд, то я и копался в себе и думал о тренерах. А если серьёзно, то я, конечно, уважаю старших и отчасти понимаю тренера — он не может дать играть всем. А я-то хочу играть всегда! Смотреть со стороны для меня — самое тяжелое.

Но великим игроком можно стать, даже не став великим в НБА. Даже сейчас в Европе играют много игроков, которые, возможно, и успели поиграть в США, но из разряда «поехали и сразу вернулись». Никуда не тороплюсь и чувствую себя отлично. Здесь, в «Химках», мне всё нравится: и команда, и город, и отношение ко мне. Если бы из США поступило действительно хорошее предложение, может быть, я бы и вернулся. Но то, что предлагали, я даже почти не рассматривал. Принял решение и считаю, что оно правильное", — приводит слова Шведа Vtbrussia.