Олимпийская чемпионка призналась, что стала жертвой домогательств в 9 лет

Олимпийская чемпионка по баскетболу 2016 года в составе сборной США Брианна Стюарт призналась, что подверглась сексуальным домогательствам в возрасте 9 лет.

По словам Стюарт, преступником был один из родственников, у которого она периодически ночевала.

«Я помню его запах, это был запах сигарет и грязи. Я слышала его шаги на лестнице, потом он приходил ко мне и прикидывался, что смотрит телевизор. Я знала, что последует потом. Не знаю, как говорить об этом, я мало кому рассказывала такое. Он говорил, что всё нормально, трогал меня и хотел, чтобы я ответила ему тем же. Иногда я пыталась его оттолкнуть, но я была просто ребёнком», — приводит слова Стюарт The Players Tribune.

Через два года Стюарт призналась во всём родителям, после чего преступник был пойман и осуждён. 23-летняя Стюарт победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в составе сборной США. Также она является первым номером драфта WNBA 2016 года и лучшим новичком года.