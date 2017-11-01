«Филадельфия» может выкупить контракт Джалила Окафора

«Филадельфия Сиксерс» решила не продлевать контракт центрового Джалила Окафора на сезон-2018/19, сообщает New York Times. Следующим летом он станет неограниченно свободным агентом.

При этом «Филадельфия Сиксерс» может договориться с Окафором о выкупе контракта, чтобы сэкономить место в платежной ведомости.

21-летний Окафор был выбран на драфте 2015 года под третьим номером. В минувшем сезоне он набирал по 11,8 очка и совершал по 4,8 подбора за 23 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 33 из 50 матчей.