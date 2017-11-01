Кидд: Уэстбрук – баскетбольный Майк Тайсон

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд сравнил разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука с легендарным боксёром Майком Тайсоном.



«Уэстбрук – баскетбольный Майк Тайсон. Когда в начале матча рефери подбрасывает мяч в воздух, Расселл идёт, как Тайсон после перерыва между раундами. Всякий раз, когда он находится на паркете, он играет на одной скорости. Уэстбрук – лучший в игре. Он оказывает большое давление на вашу защиту и нападение», – приводит слова Кидда ESPN.



В победном поединке с «Милуоки» (110:91) Уэстбрук собрал коллекцию из 12 очков, 10 подборов и 9 результативных передач.

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