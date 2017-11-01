Керр: сомневаюсь, что игроки «Голден Стэйт» пошли бы в Белый дом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что команда вряд ли пошла бы на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, даже если бы приглашение осталось в силе.



«Сомневаюсь, что мы пошли бы в Белый дом. И думаю, он знал об этом. Некоторые из нас очень критически высказывались о президенте в прошлом году, и, конечно, нам бы было неудобно. Нас приглашали разные члены конгресса, поэтому, возможно, мы сможем сделать что-то подобное», – приводит слова Керра The Score.



Напомним, что игроки «Уорриорз» Стивен Карри и Кевин Дюрант неоднократно высказывались против встречи с президентом. В результате Трамп решил отменить встречу.

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