Сокрушительные данки Уэстбрука и Оладипо – в топ-5 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое 5 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Детройт Пистонс» Тобиаса Харриса, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука и защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, а также роскошный аллей-уп Уэстбрука на центрового Стивена Адамса.



Напомним, что «Пэйсерс» переиграли «Сакраменто Кингз» (101:83), «Бруклин Нетс» уступил «Финикс Санз» (114:122), «Оклахома-Сити» справился с «Милуоки Бакс» (110:91), а «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Детройт» (113:93).



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.