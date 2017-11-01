Между защитником «Милуоки Бакс» Крисом Миддлтоном и центровым «Оклахома-Сити Тандер» Стивеном Адамсом произошла стычка во время матча регулярного чемпионата НБА.



Во второй четверти игроки жёстко боролись за подбор, после чего Миддлтон бросил мяч в Адамса. Игроки вступили в словесную перепалку и были наказаны техническими фолами.



Встреча команд завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 110:91. Миддлтон набрал 9 очков, Адамс отметился 14 баллами.



Видео доступно на официальной странице Def Pen Hoops в социальной сети «Твиттер».