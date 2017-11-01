Стэн ван Ганди: «Лейкерс» доминировали на протяжении всех 48 минут

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (93:113).



«Думаю, «Лейкерс» доминировали на протяжении всех 48 минут. Они выиграли все четверти», – приводит слова главного тренера «Пистонс» журналист NBC Los Angeles Шахан Ахмед на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Стоит отметить, что для «Пистонс» это поражение стало первым за последних четыре игры. Ранее «Детройту» удалось победить «Миннесоту Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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