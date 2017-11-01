Защитник ЦСКА Лео Вестерманн перенёс операцию

Защитник московского ЦСКА Лео Вестерманн пропустит несколько матчей из-за травмы мышцы левого бедра, полученной в матче с ВЭФом. Повреждение оказалось столь серьёзным, что баскетболисту потребовалась операция по удалению гематомы.



«Французский плеймейкер получил повреждение в столкновении с игроком рижан за минуту до окончания встречи. Ушиб оказался очень сильным и потребовал операции по удалению гематомы, которая была проведена вчера вечером в московской GMS Clinic. Сроки возвращения игрока в строй будут уточнены после окончания лечения в клинике», — сообщается на официальном сайте «армейцев».