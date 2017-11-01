Вяльцев: готовимся к 40-минутному бою с «Реалом»

Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Реалом», который состоится 2 ноября в Мадриде.



«Конечно, это будет сложно. «Реал» пока непобедим, это серьёзный клуб с серьёзными традициями, один из лучших в Евролиге. Каждый сезон они доказывают свою силу. Думаю, будет очень сложная игра. Но мы готовы к этому, потому что у нас хорошая команда. На прошлой неделе нас постигла неудача в матче с «Олимпиакосом», но мы сделали необходимые выводы, проанализировали видеозаписи, тренер указал нам на ошибки. Постараемся их избежать. Думаю, это будет очень насыщенная игра, поскольку испанский баскетбол предполагает скорость, быстроту мышления и глубокую ротацию. У них много хороших игроков как на площадке так и на скамейке. Мы готовимся к 40-минутному бою. У них уникальный игрок, Дончич, молодой талант, похожий на молодого Андрея Кириленко. Он универсальный игрок, мы принимаем во внимание его навыки и будем стараться играть персонально против него. Нужно выложиться по максимуму и поверить в свои силы, чтобы победить в матче с «Реалом», — цитирует Вяльцева официальный сайт Евролиги.