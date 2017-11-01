Дж. Окафор: рад, что у меня появится возможность сменить клуб

Центровой «Филадельфии» Джалил Окафор подтвердил, что хочет покинуть команду, и попросил у руководства выкупа соглашения или обмена в другой клуб.



«Не хотел, чтобы они использовали опцию продления соглашения. Я через многое прошёл и рад, что по окончании сезона у меня появится возможность сменить клуб. Сейчас думаю только о том, как выйти на паркет. Здесь этого не получается сделать, а я хочу играть. Тренер знает об этом, мы обсуждали этот момент.



Сейчас моя ситуация стала хуже, поскольку команды не захотят отдавать что-ибо за игрока, который станет свободен по окончании сезона. Это ставит меня в трудное положение с точки зрения игровой практики. Это моя карьера, а в «Филадельфии» у меня нет никакого шанса. Команда отлично играет, но я не имею к этому никакого отношения. Они добьются успеха, но я хочу играть», — цитирует Окафора The Athletic.