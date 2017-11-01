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20 очков Лейси помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Бильбао»

Баскетбол

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке крупно переиграл «Бильбао» в матче Еврокубка. Российская команда выиграла в трёх четвертях из четырёх, уступив только в третьем игровом отрезке с разницей в одно очко, что позволило «железнодорожникам» с тремя победами остаться на первой строчке в турнирной таблице группы С. Итоговый счёт встречи — 102:86 (26:24, 29:16, 25:26, 22:20).

Самым результативным игроком матча стал Джонатан Табу-Эбома, набравший 24 очка. В составе кубанской команды отличился Тревор Лейси — на его счету 20 очков.

Еврокубок. Группа C. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
102 : 86 (26:24, 29:16, 25:26, 22:20)
Бильбао
Бильбао, Испания
Локомотив-Кубань: Лейси - 20, Брокхофф - 16, Квали - 12, Рагланд - 12, Элегар - 10, Хвостов - 8, Антипов - 8, Коллинс - 8, Ивлев - 5, Д. Кулагин - 2, Ильницкий - 1, Бабурин
Бильбао: Табу-Эбома - 24, Мумбру - 17, Тодорович - 11, Фишер - 9, Гладнесс - 5, Вучетич - 4, Кемптон - 4, Редиво - 4, Хамминк - 3, Томас - 3, Эрвель - 2, Мендия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бильбао ПБК Локомотив-Кубань
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