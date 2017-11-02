Дабл-даблы Джеймса и Лава не спасли «Кливленд» от четвёртого поражения кряду

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» проиграли гостям из «Индианы Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА, Вице-чемпионы потерпели четвёртое поражение кряду, уступив со счётом 107:124.



У команды из Огайо не задалась вторая половина матча, третья четверть была проиграна с разницей в 6 очков, в заключительной двадцатиминутке «Кливленд» пропустил ряд трёхочковых бросков и проиграл с разницей в 10 очков. Леброн Джеймс (33 очка и 11 передач) и Кевин Лав (13 очков и 13 подборов) оформили по дабл-даблу. В составе «Индианы» выделим Таддеуса Янга, набравшего 26 очков.