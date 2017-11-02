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Дабл-даблы Джеймса и Лава не спасли «Кливленд» от четвёртого поражения кряду

Баскетбол

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» проиграли гостям из «Индианы Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА, Вице-чемпионы потерпели четвёртое поражение кряду, уступив со счётом 107:124.

У команды из Огайо не задалась вторая половина матча, третья четверть была проиграна с разницей в 6 очков, в заключительной двадцатиминутке «Кливленд» пропустил ряд трёхочковых бросков и проиграл с разницей в 10 очков. Леброн Джеймс (33 очка и 11 передач) и Кевин Лав (13 очков и 13 подборов) оформили по дабл-даблу. В составе «Индианы» выделим Таддеуса Янга, набравшего 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
107 : 124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Роуз - 12, Грин - 11, Джеймс - 10, Лав - 8, Смит - 6, Корвер - 5, Уэйд - 5, Краудер - 2, Томпсон - 2, Жижич, Кальдерон, Томас, Шамперт, Фрай, Осман, Холланд, Перрантес
Индиана Пэйсерс: Богданович - 14, Коллисон - 11, Янг - 10, Сабонис - 9, Джозеф - 8, Лиф - 3, Оладипо - 3, Уилкинс - 2, Джефферсон - 2, Робинсон, Стивенсон, Тёрнер, Анигбогу, Самнер, Пойтресс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Кевин Лав Леброн Джеймс Таддеус Янг
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