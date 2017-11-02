«Шарлотт Хорнетс» одержал домашнюю победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА, результат игры — 126:121.
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 43 очка. Яннис Адетокунбо отметился очередным дабл-даблом (13 очков и 13 подборов). В составе «Шарлотт» Кемба Уокер набрал 26 очков, на очко меньше у Малика Монка, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).
В параллельной встрече игрового вечера «Филадельфия Сиксерс» взяла верх над «Атлантой Хоукс» со счётом 119:109. Самым результативным игроком матча стал Деннис Шрёдер, принесший «ястребам» 25 очков. Теперь серия поражений «Атланты» составляет семь матчей.
«Милуоки» проиграл «Шарлотт», несмотря на 43 очка Миддлтона
«Шарлотт Хорнетс» одержал домашнюю победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА, результат игры — 126:121.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке