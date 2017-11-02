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«Милуоки» проиграл «Шарлотт», несмотря на 43 очка Миддлтона

Баскетбол

«Шарлотт Хорнетс» одержал домашнюю победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА, результат игры — 126:121.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 43 очка. Яннис Адетокунбо отметился очередным дабл-даблом (13 очков и 13 подборов). В составе «Шарлотт» Кемба Уокер набрал 26 очков, на очко меньше у Малика Монка, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

В параллельной встрече игрового вечера «Филадельфия Сиксерс» взяла верх над «Атлантой Хоукс» со счётом 119:109. Самым результативным игроком матча стал Деннис Шрёдер, принесший «ястребам» 25 очков. Теперь серия поражений «Атланты» составляет семь матчей.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс:
Милуоки Бакс:
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс:
Атланта Хоукс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Дуайт Ховард Кемба Уокер Крис Миддлтон
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