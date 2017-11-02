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«Финикс» выиграл в Вашингтоне, Уоррен и Бил набрали по 40 очков

Баскетбол

Баскетболисты «Финикс Санз» добились успеха в гостевом противостоянии с «Вашингтон Уизардс», победив соперников в столице США со счётом 122:116.

«Солнечные» неудачно начали матч, проиграв первую четверть с разницей в 17 очков, но затем сумели вернуться в игру, выиграв все последующие четверти. Ти Джей Уоррен обеспечил «Финикс» 40 очками, столько же набрал и Брэдли Бил за «Вашингтон».

Таким образом, «Финикс» одержал четвёртую победу в сезоне, «Вашингтон» потерпел третье поражение в семи матчах.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
116 : 122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Уолл - 21, Скотт - 12, Гортат - 9, Убре - 8, Саторански - 6, Микс - 6, Смит - 6, Фрейзер - 6, Маинми - 2, Майк, Портер, Феликс, Моррис, Робинсон, Макклеллан, Маккалох
Финикс Санз: Уоррен - 40, Букер - 22, Джеймс - 10, Крисс - 9, Бендер - 8, Юлис - 8, Чендлер - 8, Джексон - 7, Дэниелс - 6, Лень - 4, Рид, Джонс, Бледсо, Питерс, Уильямс, Найт, Дадли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Финикс Санз Брэдли Бил Ти Джей Уоррен
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