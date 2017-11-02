«Финикс» выиграл в Вашингтоне, Уоррен и Бил набрали по 40 очков

Баскетболисты «Финикс Санз» добились успеха в гостевом противостоянии с «Вашингтон Уизардс», победив соперников в столице США со счётом 122:116.



«Солнечные» неудачно начали матч, проиграв первую четверть с разницей в 17 очков, но затем сумели вернуться в игру, выиграв все последующие четверти. Ти Джей Уоррен обеспечил «Финикс» 40 очками, столько же набрал и Брэдли Бил за «Вашингтон».



Таким образом, «Финикс» одержал четвёртую победу в сезоне, «Вашингтон» потерпел третье поражение в семи матчах.