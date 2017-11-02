«Хьюстон» разгромил «Нью-Йорк» — «+22», Харден набрал 31 очко

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 119:97 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 31 очко. В активе Райана Андерсона 21 очко, у Эрика Гордона — 17. Клинт Капела оформил дабл-дабл — 12 очков, 13 подборов. За проигравших 23 очка набрал Тим Хардуэй, 19 — у Кристапса Порзингиса.

В других матчах «Орландо Мэджик» в гостях вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» — 101:99, а «Миннесота Тимбервулвз» одолел «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:98.