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«Хьюстон» разгромил «Нью-Йорк» — «+22», Харден набрал 31 очко

Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 119:97 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 31 очко. В активе Райана Андерсона 21 очко, у Эрика Гордона — 17. Клинт Капела оформил дабл-дабл — 12 очков, 13 подборов. За проигравших 23 очка набрал Тим Хардуэй, 19 — у Кристапса Порзингиса.

В других матчах «Орландо Мэджик» в гостях вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» — 101:99, а «Миннесота Тимбервулвз» одолел «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:98.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс:
Хьюстон Рокетс:
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз:
Орландо Мэджик:
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс:
Миннесота Тимбервулвз:
Да будет битва. За кем следить в НБА
Как усилились и на что претендуют «Миннесота», «Филадельфия» и «Хьюстон».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Нью-Орлеан Пеликанс Орландо Мэджик Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Тим Хардуэй-младший
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