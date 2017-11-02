«Торонто» потерпел крупное поражение от «Денвера» — «-18»

«Денвер Наггетс» добыл уверенную победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 129:111 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Наггетс» достигало 36 очков, а вот «Рэпторс» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 24 очка. В активе Пола Миллсэпа 20 очков. Николе Йокичу совсем немного не хватило до трипл-дабла — на его счету 8 очков, 16 подборов и 10 передач. У «Торонто» 14 очков набрал Норман Пауэлл. Лидеры команды Демар Дерозан и Кайл Лоури заработали 19 очков на двоих.