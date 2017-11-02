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«Торонто» потерпел крупное поражение от «Денвера» — «-18»

Баскетбол

«Денвер Наггетс» добыл уверенную победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 129:111 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Наггетс» достигало 36 очков, а вот «Рэпторс» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 24 очка. В активе Пола Миллсэпа 20 очков. Николе Йокичу совсем немного не хватило до трипл-дабла — на его счету 8 очков, 16 подборов и 10 передач. У «Торонто» 14 очков набрал Норман Пауэлл. Лидеры команды Демар Дерозан и Кайл Лоури заработали 19 очков на двоих.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
129 : 111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Миллсэп - 20, Мудиэй - 16, Харрис - 15, Бартон - 13, Чендлер - 9, Йокич - 8, Бисли - 7, Фарид - 7, Пламли - 6, Лайлз - 3, Джефферсон - 1, Артур, Эрнангомес, Лайдон, Крэйг, Моррис
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 14, Райт - 12, Ибака - 11, Сиакам - 10, Дерозан - 10, Маккинни - 9, Лоури - 9, Валанчюнас - 8, Ванвлит - 7, Ануноби - 6, Пёлтль - 5, Ногуэйра - 5, Майлз - 5, Миллер, Браун, Кабокло
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Джамал Маррей Норман Пауэлл Пол Миллсэп
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