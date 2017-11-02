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175 лет назад 2016
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Керр: я бы проголосовал за Поповича на выборах президента США

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что из наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича получился бы отличный президент США.

«Я действительно проголосовал бы за Поповича. Он был бы отличным президентом. Шутки в сторону, я бы проголосовал за него. Честность и добросовестность. Эти две черты являются ключевыми для тех, кто хочет стать президентом. Грег был бы именно таким президентом», – цитирует Керра The Score.

Напомним, ранее главный тренер «Уорриорз» заявил, что его подопечные вряд ли пошли бы на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, даже если бы он не отменил приглашение.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Стив Керр
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