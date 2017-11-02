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175 лет назад 2016
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Тристан Томпсон был замечен на костылях

Баскетбол

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (107:124) из-за травмы ноги. По информации журналиста The Athletic Джейсона Лойда, позже Томпсон был замечен на костылях.

«Кливленд» пока не сообщал подробную информацию о травме Тристана. В ближайшее время 26-летний баскетболист пройдёт МРТ-обследование.

В нынешнем сезоне Томпсон принял участие в 7 матчах. Центровой проводил на паркете по 22,6 минуты, набирал по 4,7 очка и собирал по 6,3 подбора в среднем за игру.

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Источник: The Athletic Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Тристан Томпсон
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