Хэйворд: не могу дождаться своего дебюта за «Бостон» в «Ти-Ди Гарден»

Форвард Гордон Хэйворд, получивший перелом ноги, признался, что уже мечтает провести первый домашний матч в качестве игрока «Бостон Селтикс».



«В клубе знали, что я не вернусь на площадку в течение всего сезона, но они убедились, что я чувствовал себя частью команды. Когда я получил травму, нужно было четыре человека, чтобы просто занести меня в самолёт. Тренер Стивенс был одним из этих четырёх человек. Вероятно, там было ещё 25 человек, которые были готовы помочь, но он хотел убедиться, что он будет одним из тех, кто это сделает. Это просто говорит о том, каким человеком он является.



«Я продолжаю представлять, каково это — выйти на паркет в «Ти-Ди Гарден» и дебютировать за «Селтикс» в регулярном чемпионате. Придётся немного повременить с этим, но с каждым днём ​​моего восстановления я буду приближаться к этой цели. Мечтаю разделить этот момент со всеми в Бостоне», – написал Хэйворд в своём блоге.

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