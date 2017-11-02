Лю: никто не будет жалеть «Кливленд»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения от «Индианы Пэйсерс» (107:124), которое стало для клуба четвёртым кряду, заявил, что команда должна найти способ справиться со своими проблемами.



«Никто не будет жалеть нас. Мы должны сами справиться со всем», – приводит слова 40-летнего специалиста ESPN.



В стартовых 8 матчах регулярного чемпионата «Кавальерс» одержали три победы. На данный момент клуб из штата Огайо располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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