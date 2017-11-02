Харден эффектным финтом уложил на паркет Порзингиса

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» эффектным финтом уложил на паркет мощного форварда Кристапса Порзингиса.



Встреча завершилась победой «Рокетс» со счётом 119:97. Харден провёл на площадке 35 минут, собрав коллекцию из 31 очка, 9 результативных передач и 5 подборов. Стоит отметить, что 28-летний защитник реализовал 9 из 23 с игры, включая 6 из 17 трёхочковых.



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