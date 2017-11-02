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175 лет назад 2016
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Харден эффектным финтом уложил на паркет Порзингиса

Баскетбол

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» эффектным финтом уложил на паркет мощного форварда Кристапса Порзингиса.

Встреча завершилась победой «Рокетс» со счётом 119:97. Харден провёл на площадке 35 минут, собрав коллекцию из 31 очка, 9 результативных передач и 5 подборов. Стоит отметить, что 28-летний защитник реализовал 9 из 23 с игры, включая 6 из 17 трёхочковых.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Кристапс Порзингис
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