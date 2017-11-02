Форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм надеется вернуться в строй уже через две недели. В интервью Charlotte Observer баскетболист рассказал, что через 10 дней его уже допустят к тренировкам, а через две-три недели он уже надеется вернуться на паркет в играх.
В начале октября Батюм получил травму локтя в предсезонном матче с «Детройт Пистонс». Медобследование выявило у французского баскетболиста разрыв связок локтевого сустава, однако операция ему не потребовалась. На восстановление от травмы Батюму отводили от шести до восьми недель.
Николя Батюм рассчитывает вернуться на паркет через две недели
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм надеется вернуться в строй уже через две недели. В интервью Charlotte Observer баскетболист рассказал, что через 10 дней его уже допустят к тренировкам, а через две-три недели он уже надеется вернуться на паркет в играх.
Источник: The Charlotte Observer Сообщить об ошибке