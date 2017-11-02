Николя Батюм рассчитывает вернуться на паркет через две недели

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм надеется вернуться в строй уже через две недели. В интервью Charlotte Observer баскетболист рассказал, что через 10 дней его уже допустят к тренировкам, а через две-три недели он уже надеется вернуться на паркет в играх.



В начале октября Батюм получил травму локтя в предсезонном матче с «Детройт Пистонс». Медобследование выявило у французского баскетболиста разрыв связок локтевого сустава, однако операция ему не потребовалась. На восстановление от травмы Батюму отводили от шести до восьми недель.