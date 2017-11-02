Б. Браун: смотрю на Эмбиида и думаю — он новый Оладжьювон, Данкан или Сабонис?

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун видит огромный потенциал в центровом команды Джоэле Эмбииде.

«Ты смотришь на него и думаешь: «Это новый Хаким Оладжьювон? Или Тим Данкан? Подождите, он ещё и отлично бросает! Он новый Арвидас Сабонис?»



Джоэл — неогранённый алмаз, он не такой, как все, и я думаю, что его успех объясняется в том числе и этим. Бывают случаи, когда он пересекает черту, и тогда мы говорим об этом. Я чувствую, что это моя обязанность — помочь ему», – цитирует Бретта Брауна ESPN.