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Б. Браун: смотрю на Эмбиида и думаю — он новый Оладжьювон, Данкан или Сабонис?

Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун видит огромный потенциал в центровом команды Джоэле Эмбииде.

«Ты смотришь на него и думаешь: «Это новый Хаким Оладжьювон? Или Тим Данкан? Подождите, он ещё и отлично бросает! Он новый Арвидас Сабонис

Джоэл — неогранённый алмаз, он не такой, как все, и я думаю, что его успех объясняется в том числе и этим. Бывают случаи, когда он пересекает черту, и тогда мы говорим об этом. Я чувствую, что это моя обязанность — помочь ему», – цитирует Бретта Брауна ESPN.

Донован: Фелтон — очень ценный игрок для «Оклахомы», я ему благодарен
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Филадельфия Сиксерс Арвидас Сабонис Бретт Браун Джоэл Эмбиид Тим Данкан Хаким Оладжьювон
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