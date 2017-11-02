Джефф Грин: «Кливленду» повезло, что спад происходит сейчас, а не в апреле

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Джефф Грин после поражения от «Индианы Пэйсерс» (107:124) поделился мнением о проблемах команды.



«Мы должны пройти через это, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Нам повезло, что это происходит сейчас, а не в апреле, не в последней игре из 82. Мы исправим это. Это займет какое-то время, но мы это исправим», – приводит слова Грина ESPN.



«Кавальерс» проиграли четыре последних матча. На сегодня клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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