Ливингстон: этот сезон будет для «Голден Стэйт» самым тяжёлым

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон отметил, что его команде тяжело вкатываться в новый сезон.
«Этот сезон будет самым тяжёлым для нашей команды. Так считает почти каждый. Прежде всего накопилась психологическая, а не физическая усталость. Поэтому мы стараемся никуда не спешить. Мы пытаемся создать некоторое сопротивление данной проблеме, но это нелегко», – цитирует игрока ESPN.
«Голден Стэйт Уорриорз» одержали пять побед и потерпели три поражения в восьми матчах сезона. Сейчас команда занимает пятое место в Западной конференции.
Керр: главная задача «Голден Стэйт» – выполнить больше бросков, чем соперник