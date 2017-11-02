До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ливингстон: этот сезон будет для «Голден Стэйт» самым тяжёлым

Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон отметил, что его команде тяжело вкатываться в новый сезон.

«Этот сезон будет самым тяжёлым для нашей команды. Так считает почти каждый. Прежде всего накопилась психологическая, а не физическая усталость. Поэтому мы стараемся никуда не спешить. Мы пытаемся создать некоторое сопротивление данной проблеме, но это нелегко», – цитирует игрока ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» одержали пять побед и потерпели три поражения в восьми матчах сезона. Сейчас команда занимает пятое место в Западной конференции.

Керр: главная задача «Голден Стэйт» – выполнить больше бросков, чем соперник
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Шон Ливингстон
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент