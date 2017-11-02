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175 лет назад 2016
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Батюм хочет возобновить тренировки через 10 дней

Баскетбол

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм уже через 10 дней может получить разрешение врачей возобновить тренировки, сообщает The Charlotte Observer. В таком случае уже через две-три недели Батюм вернётся на площадку.

Французский баскетболист получил травму в предсезонном матче с «Детройтом», из-за чего пропустил начало сезона. У игрока был диагностирован разрыв связки локтевого сустава.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НБА Батюм провёл 77 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс», набирая в среднем 15,1 очка и совершая 6,3 подбора.

Источник: The Charlotte Observer Сообщить об ошибке
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Шарлотт Хорнетс Николя Батюм
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