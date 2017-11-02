Батюм хочет возобновить тренировки через 10 дней

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм уже через 10 дней может получить разрешение врачей возобновить тренировки, сообщает The Charlotte Observer. В таком случае уже через две-три недели Батюм вернётся на площадку.



Французский баскетболист получил травму в предсезонном матче с «Детройтом», из-за чего пропустил начало сезона. У игрока был диагностирован разрыв связки локтевого сустава.



В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НБА Батюм провёл 77 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс», набирая в среднем 15,1 очка и совершая 6,3 подбора.