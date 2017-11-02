Томас: это безумие, как «Филадельфия» обходится с Окафором

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас выразил слова поддержки центровому «Филадельфии» Джалилу Окафору, с которым команда отказалась обсуждать возможность выкупа контракта.



«Чёрт возьми, они ведут себя так, будто Джалил Окафор играть не умеет. Отпустите его уже, дайте ему оторваться за другую команду. Это просто безумие, как они с ним обходятся», — написал в своём «твиттере» Томас.



В нынешнем сезоне Окафор принял участие всего в одном матче. Тогда Джалилу за 22 минуты игрового времени удалось собрать коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шотов.