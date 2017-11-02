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175 лет назад 2016
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«Детройт» заинтересован в обмене Бледсо, «Финикс» может получить Реджи Джексона

Баскетбол

«Детройт Пистонс» заинтересован в обмене с участием разыгрывающего «Финикс Санз» Эрика Бледсо. Клуб из Аризоны может получить по итогам сделки защитника Реджи Джексона, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн на своей странице в «Твиттере». В возможную сделку может быть включена третья команда и существует вариант, при которой Джексон достанется ей.

«Санз» активно ищут варианты обмена Эрика Бледсо, после того как он публично заявил о нежелании играть за команду. Бледсо потребовал обмена у руководства «Санз» ещё во время предсезонной подготовки. Он мотивировал это стремлением выступать за команду, ставящую перед собой высокие цели.

Макдона: у «Финикса» нет конкретного срока, к которому надо обменять Бледсо
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Детройт Пистонс Финикс Санз Реджи Джексон Эрик Бледсо
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