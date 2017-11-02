«Детройт» заинтересован в обмене Бледсо, «Финикс» может получить Реджи Джексона

«Детройт Пистонс» заинтересован в обмене с участием разыгрывающего «Финикс Санз» Эрика Бледсо. Клуб из Аризоны может получить по итогам сделки защитника Реджи Джексона, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн на своей странице в «Твиттере». В возможную сделку может быть включена третья команда и существует вариант, при которой Джексон достанется ей.

«Санз» активно ищут варианты обмена Эрика Бледсо, после того как он публично заявил о нежелании играть за команду. Бледсо потребовал обмена у руководства «Санз» ещё во время предсезонной подготовки. Он мотивировал это стремлением выступать за команду, ставящую перед собой высокие цели.