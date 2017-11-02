22 очка Рочести не спасли «Црвену Звезду» от поражения в матче с «Бамбергом»

«Бамберг» добыл выездную победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой».

Серьёзная заявка на победу была сделана командой уже в первой четверти, в которой она победила со счётом 30:18.



В дальнейшем хозяева отыгрывали отставание во второй и третьей четвертях, но так и не смогли наверстать упущенное на старте встречи. Победа «Бамберга» — 75:69.



Самым результативным игроком матча стал защитник «Црвены Звезды» Тэйлор Рочести, набравший 22 очка. У «Бамберга» 15 очков в активе Огастина Рубита.