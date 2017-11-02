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22 очка Рочести не спасли «Црвену Звезду» от поражения в матче с «Бамбергом»

Баскетбол

«Бамберг» добыл выездную победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой».
Серьёзная заявка на победу была сделана командой уже в первой четверти, в которой она победила со счётом 30:18.

В дальнейшем хозяева отыгрывали отставание во второй и третьей четвертях, но так и не смогли наверстать упущенное на старте встречи. Победа «Бамберга» — 75:69.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Црвены Звезды» Тэйлор Рочести, набравший 22 очка. У «Бамберга» 15 очков в активе Огастина Рубита.

Евролига. 5-й тур
02 ноября 2017, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
69 : 75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
Бамберг
Бамберг, Германия
Црвена Звезда: Рочести - 22, Лессор - 14, Бьелица - 11, Радичевич - 6, Фелдейн - 5, Данжубич - 5, Лазич - 3, Апич - 2, Йованович - 1, Давидовац, Добрич, Янкович
Бамберг: Рубит - 15, Хикман - 12, Радошевич - 11, Райт - 9, Ло - 8, Митрович - 7, Тэйлор - 5, Хэкетт - 5, Зисис - 3, Штайгер, Николич, Хекман
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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