Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Маккаби» обыграл «Милан», Тайс оформил дабл-дабл

Баскетбол

«Маккаби» завоевал домашнюю победу в матче очередного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Команда из Израиля с первой четверти взяла инициативу в свои руки и методично наращивала преимущество на протяжении трёх четвертей.

В последнем игровом отрезке «Милан» сумел немного отыграться, что не сказалось на исходе матча. Победа «Маккаби» — 79:68.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маккаби» Дешон Томас, набравший 14 очков, дабл-дабл в составе израильской команды оформил тяжёлый форвард Алекс Тайс (12 очков+15 подборов). У «Милана» 13 очков в активе Дайриса Бертанса.

Евролига. 5-й тур
02 ноября 2017, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
79 : 68 (18:14, 21:15, 21:13, 19:26)
Олимпия Милан
Милан, Италия
Маккаби Т-А: Томас - 14, Кейн - 12, Тайус - 12, Коул - 10, Джексон - 10, Параховский - 10, Ролл - 8, Сегев - 3, Зусман, Коэн, ДиБартоломео, Болден
Олимпия Милан: Дайр. Бертанс - 13, Гудайтис - 11, Тарчевски - 10, Гудлок - 10, Калниетис - 8, Мицов - 8, М'Байе - 6, Теодор - 2, Джефферсон, Кузин, Чинчиарини, Абасс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Маккаби БК Милан
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент