«Маккаби» обыграл «Милан», Тайс оформил дабл-дабл

«Маккаби» завоевал домашнюю победу в матче очередного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Команда из Израиля с первой четверти взяла инициативу в свои руки и методично наращивала преимущество на протяжении трёх четвертей.

В последнем игровом отрезке «Милан» сумел немного отыграться, что не сказалось на исходе матча. Победа «Маккаби» — 79:68.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маккаби» Дешон Томас, набравший 14 очков, дабл-дабл в составе израильской команды оформил тяжёлый форвард Алекс Тайс (12 очков+15 подборов). У «Милана» 13 очков в активе Дайриса Бертанса.