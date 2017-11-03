20 очков Шведа помогли «Химкам» добыть выездную победу над «Реалом»

«Химки» добыли выездную победу в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги над мадридским «Реалом».

Первая четверть порадовала зрителей результативным баскетболом. Победу в ней одержали гости — 25:23. Во второй четверти подопечные Барцокаса сумели нарастить преимущество и на перерыв команды ушли при счёте 45:39 в пользу «Химок».



Во второй половине на паркете шла равная борьба, «Реал» пытался наверстать упущенное и даже возвращал себе лидерство, однако «Химкам» удалось удержать победу — 86:80.



Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набраший 20 очков, У «Реала» 12 очков в активе Луки Дончича.