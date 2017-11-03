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20 очков Шведа помогли «Химкам» добыть выездную победу над «Реалом»

Баскетбол

«Химки» добыли выездную победу в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги над мадридским «Реалом».

Первая четверть порадовала зрителей результативным баскетболом. Победу в ней одержали гости — 25:23. Во второй четверти подопечные Барцокаса сумели нарастить преимущество и на перерыв команды ушли при счёте 45:39 в пользу «Химок».

Во второй половине на паркете шла равная борьба, «Реал» пытался наверстать упущенное и даже возвращал себе лидерство, однако «Химкам» удалось удержать победу — 86:80.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набраший 20 очков, У «Реала» 12 очков в активе Луки Дончича.

Евролига. 5-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
80 : 86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)
Химки
Химки, Россия
Реал Мадрид: Дончич - 12, Айон - 10, Тэйлор - 10, Козёр - 10, Кампаццо - 9, Мачюлис - 8, Рэндольф - 6, Рейес - 6, Фернандес - 4, Кэрролл - 3, Радончич - 2, Рэндл
Химки: Швед - 20, Андерсон - 16, Гилл - 12, Томас - 11, Маркович - 9, Дженкинс - 8, Робинсон - 6, Зубков - 2, Вяльцев - 2, Моня, Зайцев, Тодорович
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Реал Мадрид БК Химки Алексей Швед
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