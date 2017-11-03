«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», Томпсон набрал 27 очков, Дюрант — 24

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» проиграли четвёртый матч кряду, дома уступив действующим чемпионам НБА с разницей в 20 очков — 92:112.



После удачного старта хозяева упустили игровое преимущество, проиграв вторую половину с разницей в 25 очков. В четвёртой четверти гостям удался отрезок, выигранный со счётом 14:3. В составе «Голден Стэйт Уорриорз» отметим результативную игру Клэя Томпсона, набравшего 27 очков, Кевина Дюранта (24) и Стивена Карри (21).



Лидер «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж записал на свой счёт очередной дабл-дабл (24 очка и 10 подборов).

Видео доступно доля просмотра в официальном «твиттере» НБА.