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«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», Томпсон набрал 27 очков, Дюрант — 24

Баскетбол

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» проиграли четвёртый матч кряду, дома уступив действующим чемпионам НБА с разницей в 20 очков — 92:112.

После удачного старта хозяева упустили игровое преимущество, проиграв вторую половину с разницей в 25 очков. В четвёртой четверти гостям удался отрезок, выигранный со счётом 14:3. В составе «Голден Стэйт Уорриорз» отметим результативную игру Клэя Томпсона, набравшего 27 очков, Кевина Дюранта (24) и Стивена Карри (21).

Лидер «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж записал на свой счёт очередной дабл-дабл (24 очка и 10 подборов).

Видео доступно доля просмотра в официальном «твиттере» НБА.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
92 : 112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 24, Андерсон - 16, Пау Газоль - 11, Гэй - 9, Грин - 8, Форбс - 7, Джинобили - 6, Миллз - 6, Мюррей - 4, Пол - 1, Дав. Бертанс, Ловернь, Костелло, Уайт, Леонард, Паркер, Хиллиард
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Дюрант - 24, Карри - 21, Грин - 16, Маккоу - 9, Игуодала - 5, Пачулия - 4, Уэст - 2, Белл - 2, Касспи - 2, Ливингстон, Янг, Макги, Джонс, Кук, Буше, Луни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Кевин Дюрант Клэй Томпсон Ламаркус Олдридж Стивен Карри
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