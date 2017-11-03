Роскошные данки Гилла – в видеообзоре матча «Реал» – «Химки»

Официальный сайт Евролиги представил ролик, посвящённый лучшим моментам матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги между «Химками» и испанским «Реалом». В их число вошли роскошные данки мощного форварда «Химок» Энтони Гилла и его партнёра по команде Малкольма Томаса, эффектный блок-шот центрового Томаса Робинсона, а также невероятное попадание защитника Алексея Шведа.

Встреча завершилась победой «Химок» со счётом 86:80.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.