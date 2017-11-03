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175 лет назад 2016
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Роскошные данки Гилла – в видеообзоре матча «Реал» – «Химки»

Баскетбол

Официальный сайт Евролиги представил ролик, посвящённый лучшим моментам матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги между «Химками» и испанским «Реалом». В их число вошли роскошные данки мощного форварда «Химок» Энтони Гилла и его партнёра по команде Малкольма Томаса, эффектный блок-шот центрового Томаса Робинсона, а также невероятное попадание защитника Алексея Шведа.

Встреча завершилась победой «Химок» со счётом 86:80.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Съели Дончича. Первая победа «Химок» на выезде
Самый перспективный баскетболист Европы Лука Дончич не попал в концовке, «Реал» уступил «Химкам».
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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