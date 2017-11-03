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175 лет назад 2016
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Ласо: «Химки» заставили «Реал» дорого заплатить за ошибки

Баскетбол

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо указал на недостатки в игре своей команды в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Поединок с «Химками» был равным во многих аспектах, но «Реал» действовал не лучшим образом. Мы сделали много ошибок, а соперник заставил нас дорого заплатить за них. Мы почти всё время проигрывали. «Реалу» было сложно провести несколько результативных атак подряд. Но даже когда нам это удавалось, мы затем снова проваливались», – цитирует Ласо официальный сайт Евролиги.

Встреча завершилась поражением «Реала» со счётом 80:86.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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