Ласо: «Химки» заставили «Реал» дорого заплатить за ошибки

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо указал на недостатки в игре своей команды в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».



«Поединок с «Химками» был равным во многих аспектах, но «Реал» действовал не лучшим образом. Мы сделали много ошибок, а соперник заставил нас дорого заплатить за них. Мы почти всё время проигрывали. «Реалу» было сложно провести несколько результативных атак подряд. Но даже когда нам это удавалось, мы затем снова проваливались», – цитирует Ласо официальный сайт Евролиги.



Встреча завершилась поражением «Реала» со счётом 80:86.