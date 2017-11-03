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175 лет назад 2016
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Рейес: поражение от «Химок» отодвинуло мой рекорд на второй план

Баскетбол

Мощный форвард «Реала» Фелипе Рейес после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» признался, что не слишком обрадовался своему рекорду по количеству подборов в истории турнира.

«Сейчас я не думаю о том, что вышел на первое место по количеству подборов в Евролиге, поскольку мы потерпели поражение и играли действительно плохо. Конечно, я рад снова стать рекордсменом, но когда проигрываешь, то все индивидуальные достижения уходят на второй план. «Химки» действовали намного лучше нас и воспользовались нашими проблемами в нападении», – цитирует Рейеса официальный сайт Евролиги.

Встреча завершилась поражением «Реала» со счётом 80:86.

Рейес вернул первое место по количеству подборов в истории Евролиги
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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