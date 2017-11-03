Болл повторил антирекорд для новичков, не набрав очков в матче с «Портлендом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл не набрал ни одного очка за 28 минут матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Таким образом, он стал первым за 25 лет новичком, выбранным в топ-5 драфта, который ушёл с площадки без очков, сыграв как минимум 28 минут. До него такой же результат продемонстрировал Дикембе Мутомбо в сезоне-1992/93.

Кроме того, Болл стал первым среди баскетболистов, выбранных в первом раунде драфта 2017 года, который не набрал ни одного очка за поединок, проведя на паркете не менее 15 минут.

Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 110:113. Болл в ней выполнил всего два броска с игры.