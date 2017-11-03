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175 лет назад 2016
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Нэнс сломал руку в матче с «Портлендом»

Баскетбол

Стартовый мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнс сломал кисть левой руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает ESPN. Игрок получил повреждение, когда нарушил правила на мощном форварде соперника Кэлебе Суонигэне. Сроки возвращения Нэнса в строй пока остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард набирает по 10,6 очка и совершает по 7,5 подбора за 23 минуты в среднем за игру.

Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 110:113.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Ларри Нэнс-младший
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