К.Томпсон: отыграться в игре со «Спёрс» помогла концентрация на защите без фолов

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, как его команде удалось ликвидировать отставание «-19» по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».



«Отыграться в матче с «Сан-Антонио» нам помогла концентрация. Особенно на том, чтобы защищаться без фолов. Мы смогли это сделать, а затем организовать быстрый переход из обороны в нападение, который приносил лёгкие очки. Мы были очень сосредоточены именно на этих аспектах», – цитирует Томпсона ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 112:92.