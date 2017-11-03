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175 лет назад 2016
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К.Томпсон: отыграться в игре со «Спёрс» помогла концентрация на защите без фолов

Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, как его команде удалось ликвидировать отставание «-19» по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«Отыграться в матче с «Сан-Антонио» нам помогла концентрация. Особенно на том, чтобы защищаться без фолов. Мы смогли это сделать, а затем организовать быстрый переход из обороны в нападение, который приносил лёгкие очки. Мы были очень сосредоточены именно на этих аспектах», – цитирует Томпсона ESPN.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 112:92.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Клэй Томпсон
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