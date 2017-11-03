Порзингис будет выбирать варианты продолжения карьеры, ориентируясь не на деньги

Брат мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса Янис рассказал, чем будет руководствоваться баскетболист при подписании нового контракта.



«Самый важный вопрос – чего ты хочешь достичь в карьере? Поскольку деньги Кристапс заработает в любом случае, если будет выступать на своём уровне. Поэтому мы будем ориентироваться на другие ценности и не станем спешить подписывать новый контракт, чтобы получить как можно больше. Такая цель не стоит, равно как и акценты на подсчёте минут и набранных очков», – цитирует Яниса Порзингиса Eurohoops.