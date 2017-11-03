100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Леонард может вернуться в строй в течение трёх недель

Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард может восстановиться в течение трёх недель, сообщает ESPN. Об этом сообщил главный тренер команды Грег Попович, однако после игры с «Голден Стэйт» на пресс-конференции он отказался подтверждать данную информацию.

Леонард пропустил начало сезона-2017/18 из-за тендопатии четырёхглавой мышцы правого бедра. В прошлом сезоне форвард провёл 74 матча в розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 25,5 очка за игру и совершая 5,8 подбора.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Кавай Леонард
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент