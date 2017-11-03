Лонзо Болл: можно было сыграть агрессивнее

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл подчеркнул, что в матче с «Портлендом» ему не хватило баланса между игрой на свою результативность и игрой на партнёров. Болл повторил антирекорд новичков, не набрав за игру ни одного очка.



«Разумеется, можно было сыграть агрессивнее. Я шёл вперёд, центровой «Портленда» выходил на меня, за счёт чего открывался Брук Лопес. Мне самому нужно решать мою проблему. Я должен бросать, когда я открыт, создавать моменты самостоятельно», — цитирует Лонзо Болла ESPN.