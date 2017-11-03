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175 лет назад 2016
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Лонзо Болл: можно было сыграть агрессивнее

Баскетбол

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл подчеркнул, что в матче с «Портлендом» ему не хватило баланса между игрой на свою результативность и игрой на партнёров. Болл повторил антирекорд новичков, не набрав за игру ни одного очка.

«Разумеется, можно было сыграть агрессивнее. Я шёл вперёд, центровой «Портленда» выходил на меня, за счёт чего открывался Брук Лопес. Мне самому нужно решать мою проблему. Я должен бросать, когда я открыт, создавать моменты самостоятельно», — цитирует Лонзо Болла ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
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