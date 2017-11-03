Адетокунбо: мне не нравятся роскошные города вроде Лос-Анджелеса или Майами

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал понять, что его не привлекает перспектива переезда в более крупный город США.

«Я простой парень. Мне не нравятся все эти роскошные города, такие как Лос-Анджелес или Майами. Я не знаю, смог ли бы я стать таким же игроком, если бы играл в этих городах.

Я чувствую любовь от всего города каждый раз, когда выхожу на площадку. И я очень сильно благодарен за это болельщикам", — цитирует 22-летнего Янниса Адетокунбо ESPN.

Грек был выбран на драфте 2013 года «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером и с тех пор играет за эту команду.