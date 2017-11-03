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175 лет назад 2016
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Лукич: «Нижнему Новгороду» нужно было срочно усилить позицию под кольцом

Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с Владимиром Веремеенко, объяснив этот ход необходимостью срочного усиления позиции пятого номера.

«Один из наших молодых больших игроков не справляется со своими задачами, поэтому нам необходимо было срочно усиливать позицию под кольцом. Вова – настоящий командный игрок с большим опытом выступления в России. Могу даже в каком-то плане назвать его русским. Я абсолютно уверен, что при каждом своём появлении на площадке он будет стараться помогать своим партнёрам по команде и биться за результат», — приводит слова Лукича официальный сайт нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» подписал контракт с Веремеенко
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород Владимир Веремеенко Зоран Лукич
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