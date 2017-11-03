Лю: я плохо сплю уже несколько дней подряд

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю поделился мнением о проблемах команды.



«Посмотрите на меня. Я плохо сплю уже несколько дней подряд.

И всё же думаю, что эта ситуация сделает нас лучше. Всё это происходит в начале сезона, а не ближе к плей-офф, когда нужно выйти на пик и показывать классный баскетбол. Сейчас у нас достаточно времени, чтобы привести всё в порядок. Нам надо быть лучше, и мы это сделаем», – приводит слова специалиста ESPN.



В стартовых 8 матчах регулярного чемпионата «Кавальерс» одержали три победы. На данный момент клуб из штата Огайо располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.