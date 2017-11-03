Дабл-дабл Штимаца не спас «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Уникахой»

«Анадолу Эфес» остаётся единственной командой Евролиги, до сих пор не сумевшей одержать победу в турнире. Сегодня, 3 ноября, стамбульский клуб потерпел домашнее поражение от «Уникахи». Уступив в первой четверти шесть очков, хозяева сумели сравнять счёт перед большим перерывом.

Выйдя вперёд перед заключительной четвертью, «Анадолу Эфес» пропустил спурт испанской команды в последние 10 минут встречи, уступив, таким образом, со счётом 74:79.

Самыми результативными в составе победителей стали Рэй Маккалум, Георгий Шермадини и Неманья Недович, набравшие по 13 очков. У «Анадолу Эфес» дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов у Владимира Штимаца.