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Дабл-дабл Штимаца не спас «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Уникахой»

Баскетбол

«Анадолу Эфес» остаётся единственной командой Евролиги, до сих пор не сумевшей одержать победу в турнире. Сегодня, 3 ноября, стамбульский клуб потерпел домашнее поражение от «Уникахи». Уступив в первой четверти шесть очков, хозяева сумели сравнять счёт перед большим перерывом.

Выйдя вперёд перед заключительной четвертью, «Анадолу Эфес» пропустил спурт испанской команды в последние 10 минут встречи, уступив, таким образом, со счётом 74:79.

Самыми результативными в составе победителей стали Рэй Маккалум, Георгий Шермадини и Неманья Недович, набравшие по 13 очков. У «Анадолу Эфес» дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов у Владимира Штимаца.

Евролига. 5-й тур
03 ноября 2017, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
74 : 79 (19:25, 16:10, 24:18, 15:26)
Уникаха
Малага, Испания
Анадолу Эфес: Штимац - 17, Мотум - 16, Симон - 12, Адамс - 10, Данстон - 8, Ледо - 5, Макколум - 4, Балбай - 2, Мурич, Демир, Батюк, Битим
Уникаха: Шермадини - 13, Маккаллум - 13, Недович - 13, Огастин - 11, Салин - 9, Вачински - 7, Суарес - 6, Брукс - 3, Диас - 2, Милосавлевич - 2, Мюсли, Диес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анадолу Эфес Уникаха
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