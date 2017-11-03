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175 лет назад 2016
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Курбанов: ЦСКА поверил в свои силы и расслабился

Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу команды в очередном матче Евролиги над «Жальгирисом» (94:91).

«Игра сложилась хорошо, но конечный результат не удовлетворил, так как „Жальгирис“ быстро сократил отставание, которое мы создавали на протяжении всей игры. Может быть, команда поверила в свои силы и мы где-то расслабились. Они нас сразу наказали за это и довели встречу, можно сказать, до нервной концовки. В последние перерывы тренер говорил, что нам нужно остановить соперника и лучше играть в защите», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

26 очков Клайберна и дабл-дабл де Коло помогли ЦСКА победить «Жальгирис»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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