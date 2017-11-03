Курбанов: ЦСКА поверил в свои силы и расслабился

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу команды в очередном матче Евролиги над «Жальгирисом» (94:91).

«Игра сложилась хорошо, но конечный результат не удовлетворил, так как „Жальгирис“ быстро сократил отставание, которое мы создавали на протяжении всей игры. Может быть, команда поверила в свои силы и мы где-то расслабились. Они нас сразу наказали за это и довели встречу, можно сказать, до нервной концовки. В последние перерывы тренер говорил, что нам нужно остановить соперника и лучше играть в защите», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.