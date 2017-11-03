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175 лет назад 2016
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Ясикявичус: жаль, что «Жальгирис» не показал своё истинное лицо

Баскетбол

Наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус прокомментировал поражение команды в матче пятого тура Евролиги от ЦСКА (91:94), посетовав на нежелание подопечных бороться в этом поединке.

«Мои поздравления ЦСКА. Жаль, мы не смогли показать наше настоящее лицо, особенно в первой половине, когда мы недостаточно хорошо сражались. ЦСКА — команда звёзд, показала большее желание сражаться, что странно для меня как для тренера. Команда должна была проявить себя с таким соперником, а они просто смотрели, как играет ЦСКА», — передаёт слова Ясикявичуса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Жальгирис ПБК ЦСКА Шарунас Ясикявичюс
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